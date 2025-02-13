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Экономика

Уровень просрочки по потребкредитам в России увеличился в полтора раза

Уровень просроченной задолженности по потребительским кредитам в 2024 году увеличился в полтора раза, до 1,8 %, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные объединённого кредитного бюро.

Фото: ПАИ

На протяжении всего прошлого года показатель беспрестанно рос после стабильности в предыдущие три года, когда он держался на уровне 1,1 %.

Согласно данным декабря прошлого года, общий объём долгов россиян перед кредитными организациями составил 37 триллионов рублей, объяснила рост закредитованности граждан экономист РЭУ имени Плеханова Венера Шайдуллина.

В начале февраля этого года цены выросли примерно на 10 %, считает главный экономист «Газпромбанка» Павел Бирюков. Однако доходы граждан при этом замедлились, а траты в реальном выражении увеличились, из-за чего у людей могли возникнуть трудности с оплатой ранее взятых долгов, добавил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Напомним, что Совет Федерации одобрил закон о «периоде охлаждения» между оформлением и получением потребкредитов. Теперь банки или МФО смогут выдать заёмщику сумму от 50 до 200 тысяч рублей только спустя четыре часа, а кредит на сумму более 200 тысяч рублей – через 48 часов.

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