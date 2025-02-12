Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Закон о «периоде охлаждения» для потребкредитов одобрил Совет Федерации

Совет Федерации РФ одобрил закон о «периоде охлаждения» между оформлением и получением потребительского кредита, направленный на борьбу с мошенничеством. Соответствующий документ опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Фото: ПАИ

Согласно документу, банк или микрофинансовая организация смогут выдать заёмщику кредит на сумму 50–200 тысяч рублей только через четыре часа, а заём на более крупные суммы – только через два дня.

Также кредитные организации будут устанавливать ограничения на пополнение банковского счёта через новую платёжную карту на два дня с момента её выпуска, если сумма платежа превышает 50 тысяч рублей.

Перед выдачей кредитных средств банки и МФО будут получать данные обо всех обращениях заёмщика за кредитами, а также об одобрении или отказе на них из бюро кредитных историй.

«Период охлаждения» не коснётся кредитов до 50 тысяч рублей, а также образовательных и ипотечных кредитов, автокредитования и кредитов на рефинансирование.

Нововведения вступят в силу 1 сентября 2025 года.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












12 февраля 2025

Закон о «периоде охлаждения» для потребкредитов одобрил Совет Федерации
12 февраля 2025

«Это не по-человечески»: псковичи оценили идею создания списка разрешенных имен для детей
12 февраля 2025

Спецпроект из шести интерактивных программ «Была война, была Победа» подготовил Псковский музей
12 февраля 2025

Когда нельзя отправлять ребенка в школу - специалисты дали рекомендации псковичам
12 февраля 2025

Названы лучшие крестьянские хозяйства Псковской области
12 февраля 2025

Количество разводов в Псковской области продолжает уменьшаться
12 февраля 2025

У курсантов по специальности «командир отделения» начались занятия в Военном учебном центре ПсковГУ
12 февраля 2025

О необходимости соблюдать погранрежим на Псковско-Чудском озере напоминают псковичам

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...