Закон о «периоде охлаждения» для потребкредитов одобрил Совет Федерации
Совет Федерации РФ одобрил закон о «периоде охлаждения» между оформлением и получением потребительского кредита, направленный на борьбу с мошенничеством. Соответствующий документ опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.
Согласно документу, банк или микрофинансовая организация смогут выдать заёмщику кредит на сумму 50–200 тысяч рублей только через четыре часа, а заём на более крупные суммы – только через два дня.
Также кредитные организации будут устанавливать ограничения на пополнение банковского счёта через новую платёжную карту на два дня с момента её выпуска, если сумма платежа превышает 50 тысяч рублей.
Перед выдачей кредитных средств банки и МФО будут получать данные обо всех обращениях заёмщика за кредитами, а также об одобрении или отказе на них из бюро кредитных историй.
«Период охлаждения» не коснётся кредитов до 50 тысяч рублей, а также образовательных и ипотечных кредитов, автокредитования и кредитов на рефинансирование.
Нововведения вступят в силу 1 сентября 2025 года.
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