Закон о «периоде охлаждения» для потребкредитов одобрил Совет Федерации

12:05, 12 февраля 2025, ПАИ

Совет Федерации РФ одобрил закон о «периоде охлаждения» между оформлением и получением потребительского кредита, направленный на борьбу с мошенничеством. Соответствующий документ опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Согласно документу, банк или микрофинансовая организация смогут выдать заёмщику кредит на сумму 50–200 тысяч рублей только через четыре часа, а заём на более крупные суммы – только через два дня.

Также кредитные организации будут устанавливать ограничения на пополнение банковского счёта через новую платёжную карту на два дня с момента её выпуска, если сумма платежа превышает 50 тысяч рублей.

Перед выдачей кредитных средств банки и МФО будут получать данные обо всех обращениях заёмщика за кредитами, а также об одобрении или отказе на них из бюро кредитных историй.

«Период охлаждения» не коснётся кредитов до 50 тысяч рублей, а также образовательных и ипотечных кредитов, автокредитования и кредитов на рефинансирование.

Нововведения вступят в силу 1 сентября 2025 года.