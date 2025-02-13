Выборы, агитация и информационные мифы: Игорь Сопов провёл встречу с молодёжью в Пскове

19:17, 13 февраля 2025, ПАИ

Встреча молодёжи с председателем избирательной комиссии Псковской области Игорем Соповым прошла в Пскове сегодня, 13 февраля, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ













Мероприятие было посвящено теме выборов, агитации и информационных мифов. Такие встречи планируется проводить еженедельно. Каждый четверг будут проходить лекционные занятия и встречи с интересными людьми.

«Приоритет избирательной комиссии – это информирование населения, и для этого у нас есть множество информационных ресурсов. Важно донести все необходимые данные непосредственно до избирателя», – отметил Игорь Сопов.

Председатель облизбиркома рассказал присутствующим о разнице информации и агитации, а также о том, кто участвует в избирательном процессе и как противостоять фейкам. Школьники и студенты активно принимали участие в диалоге и задавали интересующие их вопросы.

Ранее сообщалось, что Игорь Сопов провёл занятие для студентов второго курса института права, экономики и управления ПсковГУ.