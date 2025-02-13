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Известный российский гроссмейстер открыл шахматный клуб в Луганске

Гроссмейстер и член Совета Федерации Сергей Карякин открыл в Луганске шахматный клуб, который станет доступным для всех желающих. Новый клуб стал базой Федерации шахмат Луганской Народной Республики (ЛНР) для проведения турниров, пишет ТАСС.

Сергей Карякин на церемонии открытия заявил, что сегодняшний день является знаменательным событием для Федерации шахмат Луганской Народной Республики. Он подчеркнул, что все усилия были направлены на создание комфортных условий для детей, чтобы они могли заниматься шахматами в приятной обстановке, оснащённой качественным инвентарём и с профессиональными тренерами.

Председатель правительства ЛНР Егор Ковальчук отметил, что в 63 учебных заведениях региона уже закуплено необходимое оборудование для организации шахматных кружков. Клуб имени Карякина открыт на базе школьного клуба «Академия шахмат», который находится в здании школы № 19.

Планируется, что количество учеников и преподавателей увеличится втрое. В клубе оборудовано более 40 шахматных досок, а все помещения оснащены компьютерами. За более чем 30-летнюю историю «Академия шахмат» подготовила множество призёров международных и российских соревнований.

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