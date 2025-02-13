Соцработники Псковской области могут принять участие во Всероссийском конкурсе профмастерства

19:03, 13 февраля 2025, ПАИ

Специалисты сферы соцобслуживания Псковской области могут принять участие во Всероссийском конкурсе профмастерства, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Поучаствовать могут как сотрудники организаций социального обслуживания, так и сами организации.

«Всего в конкурсе 15 номинаций, девять из них посвящены отбору лучших практик по различным направлениям социального обслуживания: комплексная поддержка семей с детьми, социальная реабилитация и абилитация инвалидов, оказание социальных услуг многодетным семьям, молодым и студенческим семьям, предоставление услуг в сельской, труднодоступной и отдалённой местностях и других», – отметили организаторы.

Победители в каждой из номинаций регионального этапа выходят на федеральный этап. Подведение итогов регионального этапа пройдёт до 1 июня 2025 года, федерального этапа – до 1 сентября 2025 года.

Приём и оценку заявок осуществляют в личном кабинете на официальном сайте Минтруда России до 1 апреля.

Напомним, что конкурс проводится с 2011 года.