В Псковском районе открылся обновлённый зал досугового отделения филиала Карамышевского ДК

20:27, 13 февраля 2025, ПАИ

В деревне Лопатово Карамышевской волости открылся обновлённый зал досугового отделения филиала Карамышевского дома культуры. Об этом глава Псковского района Наталья Фёдорова сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Этот зал для мероприятий не функционировал более десяти лет. Благодаря совместным усилиям активистов ТОС «Лопатово» (и гранта регионального конкурса ТОС), администрации района и волости, а также Псковского районного центра культуры проект ремонта зала был успешно реализован.

Торжественное открытие собрало полный зал, отметила Наталья Фёдорова. Жители Псковского района приняли участие в концерте.

В настоящее время ведётся поиск специалиста для управления досуговым отделением для жителей Лопатово. До его назначения культурную жизнь здесь обеспечит Карамышевский ДК, который будет проводить в обновлённом зале занятия, концерты и мастер-классы.

«Преобразования станут новым импульсом к развитию социальной и культурной жизни в населённом пункте. Однако нельзя назвать работу в Лопатовском ДК законченной – скорее, это только первый важный шаг, приведение в достойный вид. Призвала местных жителей продолжать проявлять активность, вместе будем двигаться дальше», – отметила Наталья Фёдорова.