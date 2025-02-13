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Общество

В Псковском районе открылся обновлённый зал досугового отделения филиала Карамышевского ДК

В деревне Лопатово Карамышевской волости открылся обновлённый зал досугового отделения филиала Карамышевского дома культуры. Об этом глава Псковского района Наталья Фёдорова сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее со страницы Натальи Фёдоровой в соцсети «ВКонтакте»

Этот зал для мероприятий не функционировал более десяти лет. Благодаря совместным усилиям активистов ТОС «Лопатово» (и гранта регионального конкурса ТОС), администрации района и волости, а также Псковского районного центра культуры проект ремонта зала был успешно реализован.

Торжественное открытие собрало полный зал, отметила Наталья Фёдорова. Жители Псковского района приняли участие в концерте.

В настоящее время ведётся поиск специалиста для управления досуговым отделением для жителей Лопатово. До его назначения культурную жизнь здесь обеспечит Карамышевский ДК, который будет проводить в обновлённом зале занятия, концерты и мастер-классы.

«Преобразования станут новым импульсом к развитию социальной и культурной жизни в населённом пункте. Однако нельзя назвать работу в Лопатовском ДК законченной – скорее, это только первый важный шаг, приведение в достойный вид. Призвала местных жителей продолжать проявлять активность, вместе будем двигаться дальше», – отметила Наталья Фёдорова.

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