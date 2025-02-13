Фольклорные старинные песни разных областей России приглашают послушать псковичей

20:47, 13 февраля 2025, ПАИ

Концерт фолк-фьюжен-дуэта «Две грани», фольклорного ансамбля «Славницы», фольклорного ансамбля «Уграда» и семейного ансамбля «Казачата» состоится в Псковском областном центре народного творчества 16 февраля.

На концерте зрители услышат старинные песни из разных областей России, как в оригинальных аранжировках, так и без них.

Мероприятие платное, начало в 15:00.