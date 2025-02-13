Фольклорные старинные песни разных областей России приглашают послушать псковичей
Концерт фолк-фьюжен-дуэта «Две грани», фольклорного ансамбля «Славницы», фольклорного ансамбля «Уграда» и семейного ансамбля «Казачата» состоится в Псковском областном центре народного творчества 16 февраля.
На концерте зрители услышат старинные песни из разных областей России, как в оригинальных аранжировках, так и без них.
Мероприятие платное, начало в 15:00.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
13 февраля 2025
Усвятские «доброполчаночки» плетут маскировочные сети, делают блиндажные свечи, собирают гумпомощь
13 февраля 2025
В Псковском районе открылся обновлённый зал досугового отделения филиала Карамышевского ДК
13 февраля 2025
Три правила выбора художественного материала для спектакля назвал худрук театра «Гротеск»