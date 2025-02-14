46% россиян не считают нужным делить наследство поровну между детьми

08:54, 14 февраля 2025, ПАИ

46% россиян не считают нужным делить наследство поровну между детьми, пишет РБК.

В качестве наследников россияне чаще всего рассматривают детей (39%), братьев и сестер (15%), мужа или жену (11%), родителей и близких друзей (9%), а также дальних родственников (3%). В качестве наследства рассматриваются квартиры (22%), деньги (18%), загородный дом (15%), автомобиль (14%), драгоценности (8%), ценные бумаги (6%) и семейный бизнес (3%).

При этом 46% респондентов заявили, что делить наследство поровну между детьми необязательно. 39% из них считают, что приоритет нужно отдавать тому ребенку, который больше в этом нуждается, а остальные 7% уверены, что оставлять наследство нужно тому, с кем у человека более близкие отношения.