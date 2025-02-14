Российский лыжник Большунов выиграл гонку в Италии
Трёхкратный олимпийский чемпион, российский лыжник Александр Большунов одержал победу в ночной гонке Sudtirol Moonlight Classic, которая прошла в Италии. Об этом пишет РИА Новости.
Большунов прошёл 30 километров классическим стилем за 1 час 18 минут 56 секунд и благодаря победе заработал две тысячи евро призовых.
Изначально Александр Большунов был заявлен на гонку под российским флагом, однако за несколько часов до мероприятия флаг и гражданство россиянина убрали из протоколов.
FIS отстранила россиян от выступлений на мировой арене с марта 2022 года.
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