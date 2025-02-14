Очередная серия турниров по шахматам Unlim junior rapid пройдёт в Пскове

12:56, 14 февраля 2025, ПАИ

Восьмая серия турниров по шахматам Unlim junior rapid пройдёт в Пскове 16 февраля, сообщили ПАИ в шахматном клубе «Анлим».

Всего в рамках мероприятия пройдут два турнира. Одни соревнования по быстрым шахматам среди юниоров с рейтингом до 1100 единиц, а другие – для юниоров с рейтингом от 1101 до 1400 единиц. Оба соревнования с контролем времени семь минут и пять секунд добавления на каждый ход по швейцарской системе в девять туров.

Победителей каждого турнира наградят кубком, также все призёры получат грамоты, медали и призы. Организаторы принимают предварительные заявки на участие до 15 февраля.

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