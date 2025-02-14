Подозреваемый в избиении комментатора Скворцова признал вину

11:46, 14 февраля 2025, ПАИ

Подозреваемый в избиении комментатора Романа Скворцова признал свою вину, сообщает РИА Новости.

В воскресенье спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что Скворцов находится в реанимации одной из больниц Новосибирска. Представитель ГУ МВД подтвердил, что полиция начала проверку для выяснения обстоятельств происшествия. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили лиц, причастных к этому преступлению.

«Признаётся в том, что ударил Скворцова. Произошёл словесный конфликт и ударил», – уточняет неназванный собеседник агентства.

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