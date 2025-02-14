Футболиста приговорили к году лишения свободы за съёмку секс-видео

13:14, 14 февраля 2025, ПАИ

Нападающего из Южной Кореи Ви Чо Хвана, который выступает за турецкий «Аланьяспор», приговорили к году лишения свободы условно за незаконную съёмку секс-видео. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Yonhap.

Футболисту предъявили обвинения по четырём эпизодам, когда он снимал двух женщин без их согласия три года назад. Его вину признали в отношении одной из потерпевших. Сам футболист раскаялся в совершённом.

Ви Чо Хван оказался в «Аланьяспоре» в сентябре прошлого года. С турецким коллективом он подписал контракт до конца сезона. По ходу карьеры он также выступал за французский «Бордо» и греческий «Олимпиакос», а также английские «Ноттингем Форест» и «Норвич».

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