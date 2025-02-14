Известный биатлонист назвал странным решение братьев Бё завершить карьеру

13:49, 14 февраля 2025, ПАИ

Решение олимпийских чемпионов из Норвегии братьев Йоханнеса и Тарьея Бё завершить карьеру за год до Олимпийских игр выглядит необычным, сказал ТАСС депутат Госдумы РФ, чемпион мира 2017 года Антон Шипулин.

«Не знаю, что стало причиной. Возможно, это связано с семейными обстоятельствами или проблемами со здоровьем», – отметил Шипулин.

36-летний Тарьей Бё побеждал на Олимпиаде в мужской и смешанной эстафетах. Также в его активе серебряные медали в мужской эстафете и гонке преследования, а ещё бронза в спринте. Норвежец является 11-кратным чемпионом мира.

Его младшему брату Йоханнесу Бё 31 год. Он пятикратный олимпийский чемпион, пятикратный обладатель Кубка мира и 20-кратный чемпион мира.

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