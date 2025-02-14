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Общество

Более ста разрешений на работы по сохранению объектов ОКН выдали в Псковской области за год

114 разрешений на работы по сохранению объектов культурного значения выдали в Псковской области в 2024 году. Об этом сообщил заместитель председателя комитета – начальник отдела организации и сопровождения работ по сохранению объектов культурного наследия Алексей Наливко на отчётной конференции сегодня, 14 февраля, передаёт корреспондент ПАИ.

За прошлый год всего в регионе выдали 107 заданий на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, из которых 52 касались объектов федерального значения и 55 – регионального.

Также в области согласовали проектную документацию на проведение работ по сохранению трёх объектов федерального и десять объектов регионального значения. Всего комитет выдал 114 разрешений на проведение работ, из которых 62 – на объекты федерального значения и 52 – на региональные.

Среди примеров успешной работы отдела была названа реставрация Дома Трубецких со служебными постройками (XVII век), здания Псковской теплоэлектростанции, которая началась в 2024 году, а также здания канатной фабрики (начало XX века), которая завершится в 2025 году.

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