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Псковские следователи подвели итоги работы за прошлый год

В следственном управлении Следственного комитета РФ по Псковской области под председательством руководителя управления генерал-майора юстиции Петра Крупени состоялось расширенное заседание коллеги следственного управления, на котором обсуждены итоги работы в 2024 году и определены задачи на текущий, 2025 год. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Фото здесь и далее из телеграм-канала СУ СК России по Псковской области


В заседании коллегии приняли участие руководители правоохранительных органов области, представители Псковского областного Собрания депутатов и правительства области, а также главный федеральный инспектор в Псковской области и уполномоченный по правам человека в Псковской области.

Открывая заседание, Пётр Крупеня отметил, что работа регионального следственного управления осуществлялась в соответствии с приоритетами, поставленными Следственным комитетом РФ. Сотрудники ведомства без промедления реагировали на все социально значимые и резонансные происшествия, тяжкие и особо тяжкие преступления против личности, преступные посягательства в сфере экономики, коррупции, нарушения конституционных прав граждан.

С докладом об итогах работы следственного управления по направлениям деятельности выступил руководитель контрольно-следственного отдела Алексей Назаренко, отметив, что многие показатели следственной работы имеют положительную динамику. В ходе заседания обсуждалось качество работы отдельных территориальных следственных органов, были заслушаны доклады руководителей территориальных следственных органов.

По итогам заседания определены задачи на текущий год, связанные с повышением качества следствия, с сокращением сроков расследования уголовных дел, с обеспечением защиты прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства. Руководитель регионального ведомства поставил перед сотрудниками ряд задач в основных направлениях деятельности и особое внимание обратил на работу с гражданами и поступающими от них обращениями, а также указал на необходимость мониторинга СМИ с целью выявления остросоциальных тем и значимых проблем региона, требующих вмешательства ведомства.

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