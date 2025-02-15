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Названы победители всероссийской массовой гонки «Лыжня России» в Стругах Красных

Названы победители всероссийской массовой гонки «Лыжня России», которая прошла в Стругах Красных сегодня, 15 февраля. Об этом пишет газета «Струги».

  • Лыжня в Стругах Красных
    Фото: газета «Струги»
  • Лыжня в Стругах Красных
    Фото: газета «Струги»
  • Лыжня в Стругах Красных
    Фото: газета «Струги»
  • Лыжня в Стругах Красных
    Фото: газета «Струги»
  • Лыжня в Стругах Красных
    Фото: газета «Струги»

Среди младших участников лидером стал восьмилетний спортсмен Станислав Беляев, а его брат Глеб Беляев стал первым на дистанции пять километров. Среди девушек на дистанции десять километров первое место у Алины Сыворыженковой.

В благотворительном забеге на 2025 метров первое место среди мужчин у Сергея Гуляева, а второе среди женщин – у Ольги Епифановой. Отдельным призом была награждена самая большая семейная команда, состоящая из пяти участников, – семья Терешиных из Печор.

Всего в соревнованиях приняло участие 350 лыжников из разных уголков Псковской области, а также из города Луги Ленинградской области.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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Названы победители всероссийской массовой гонки «Лыжня России» в Стругах Красных

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