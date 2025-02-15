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350 спортсменов принимают участие в «Лыжне России» в Стругах Красных

350 спортсменов принимают участие во всероссийской массовой гонке «Лыжня России» в Стругах Красных. В соревнованиях участвуют лыжники из Печор, Невеля, Новрожева, Великих Лук, Великолукского района, Струг Красных и Пскова.

  • Массовая гонка «Лыжня России» в Стругах Красных
    Фото: директор центра спортивной подготовки Псковской области Андрей Сидоров
  • Массовая гонка «Лыжня России» в Стругах Красных
    Фото: директор центра спортивной подготовки Псковской области Андрей Сидоров
  • Массовая гонка «Лыжня России» в Стругах Красных
    Фото: директор центра спортивной подготовки Псковской области Андрей Сидоров
  • Массовая гонка «Лыжня России» в Стругах Красных
    Фото: директор центра спортивной подготовки Псковской области Андрей Сидоров
  • Массовая гонка «Лыжня России» в Стругах Красных
    Фото: директор центра спортивной подготовки Псковской области Андрей Сидоров
  • Массовая гонка «Лыжня России» в Стругах Красных
    Фото: директор центра спортивной подготовки Псковской области Андрей Сидоров

«Атмосфера отличная, праздничная. Дистанции подготовлены хорошо, снега много. Участвуют и дети, и взрослые. Среди наших известных местных лыжников бежал местный спортсмен Глеб Беляев. Он выиграл гонку на пять километров. Дистанция сделана относительно лёгкая, без каких-то крутых списков и подъёмов. Все справляются», – отметил директор центра спортивной подготовки Псковской области Андрей Сидоров.

Кроме того, для комфорта организаторы приготовили участникам горячий чай, а аниматоры в костюмах веселят детей.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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