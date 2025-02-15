Пропавшего великолучанина продолжает разыскивать полиция

17:58, 15 февраля 2025, ПАИ

50-летнего мужчину, с которым родственники утратили связь, разыскивает великолукская полиция. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Юрий Кандыбович не выходил на связь с родственниками с октября 2023 года.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просят обратиться в ОМВД России по городу Великие Луки по телефонам (811-53) 5-27-94, 8-911-883-38-83.