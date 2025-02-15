Пропавшего великолучанина продолжает разыскивать полиция
50-летнего мужчину, с которым родственники утратили связь, разыскивает великолукская полиция. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Юрий Кандыбович не выходил на связь с родственниками с октября 2023 года.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просят обратиться в ОМВД России по городу Великие Луки по телефонам (811-53) 5-27-94, 8-911-883-38-83.
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