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Происшествия

Пропавшего великолучанина продолжает разыскивать полиция

50-летнего мужчину, с которым родственники утратили связь, разыскивает великолукская полиция. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Пропавшего великолучанина продолжает разыскивать полиция. Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Юрий Кандыбович не выходил на связь с родственниками с октября 2023 года.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просят обратиться в ОМВД России по городу Великие Луки по телефонам (811-53) 5-27-94, 8-911-883-38-83.

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