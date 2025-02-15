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Учебный центр «Ключи» по подготовке школьников к ЕГЭ работает в Опочке

Учебный центр «Ключи», дающий возможность старшеклассникам бесплатно готовиться к экзаменам под руководством студентов и преподавателей ведущих вузов страны, работает на базе воскресной школы при храме Покрова Божьей Матери открылся в Опочке. Об этом пишет газета «Красный маяк».

Учебный центр «Ключи» по подготовке школьников к ЕГЭ работает в Опочке. Фото здесь и далее: газета «Красный маяк»

В Москве в 2020 году был запущен проект «Ключи», как курсы по подготовке к ЕГЭ для школьников 10 и 11 классов из малообеспеченных и многодетных семей, а также детей-сирот с возможным подключением к программе школьников из регионов дистанционно.

В 2024 году к проекту подключились другие города. На сегодняшний день занятия проходят в десяти региональных учебных центрах, расположенных в Москве, Республике Коми, Ивановской, Рязанской, Курской и Псковской областях. В проекте принимают участие 240 старшеклассников 10-11 классов, а их подготовку обеспечивают 65 студентов и аспирантов таких престижных вузов, как МГУ, НИУ ВШЭ, МФТИ и Росбиотех.

Как рассказала региональный куратор учебного центра в Опочке Оксана Кирея, в центр было принято десять одиннадцатиклассников, четверо из которых были поощрены поездкой в Москву на новогодних каникулах.

«Это первый опыт участия опочецких школьников в таком проекте, но уже можно говорить о том, что этот благотворительный проект очень важен и востребован в наших реалиях. Ребята занимаются упорно и плодотворно, что несомненно повлияет на их успешную сдачу ЕГЭ и поступление в желаемый вуз», - отметили в газете.

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