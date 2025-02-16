Псковская полиция проводит конкурс «Спасём жизнь вместе!»

13:00, 16 февраля 2025, ПАИ

Полиция проводит конкурс антинаркотической направленности «Спасём жизнь вместе!», сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Конкурс проводится с 10 января по 20 февраля и посвящён пропаганде здорового образа жизни и социальной рекламе антинаркотической направленности.

В конкурсе могут принять участие юридические и физические лица, а также авторские коллективы.

В ведомстве подчеркнули, что конкурсная работа, её содержание, сюжет не должны противоречить законодательству России.

Конкурс проводится в трёх номинациях: «Лучший видеоролик антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни», «Лучший макет наружной социальной рекламы, направленной на снижение спроса на наркотики», «Лучший видеоролик антинаркотической направленности для социальных медиа».

Работы с заявками представляются в УКОН УМВД России по Псковской области до 20 февраля по адресу г. Псков, ул. Ипподромная, д. 118. Адрес электронной почты для направления заявок – ukonpskov@mail.ru.

Работы победителей регионального этапа конкурса будут направлены для участия во всероссийском этапе конкурса в Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России.