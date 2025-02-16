Причины повышения тарифов на капремонт объяснил эксперт

13:21, 16 февраля 2025, ПАИ

Причины повышения тарифов на капремонт в многоквартирных домах объяснила доцент Финансового университета при Правительстве РФ Светлана Мусиенко. Об этом пишет «Прайм».

Тарифы напрямую зависят от стоимости работ и услуг, а также материалов, необходимых для его проведения. Из-за устойчивого роста стоимости стройматериалов и общего уровня инфляции выросли тарифы, в том числе на капремонт, уточнила она.

Сильнее всего тарифы выросли в Мурманской области – на 44–45 %. В Москве стоимость капремонта выросла на 16 %.

При этом, по словам эксперта, регионы по своему усмотрению могут ввести дифференцированные тарифы. В этом случае жители домов, где есть лифты, будут платить больше.