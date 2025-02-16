Причины повышения тарифов на капремонт объяснил эксперт
Причины повышения тарифов на капремонт в многоквартирных домах объяснила доцент Финансового университета при Правительстве РФ Светлана Мусиенко. Об этом пишет «Прайм».
Тарифы напрямую зависят от стоимости работ и услуг, а также материалов, необходимых для его проведения. Из-за устойчивого роста стоимости стройматериалов и общего уровня инфляции выросли тарифы, в том числе на капремонт, уточнила она.
Сильнее всего тарифы выросли в Мурманской области – на 44–45 %. В Москве стоимость капремонта выросла на 16 %.
При этом, по словам эксперта, регионы по своему усмотрению могут ввести дифференцированные тарифы. В этом случае жители домов, где есть лифты, будут платить больше.
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