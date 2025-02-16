Псковичей приглашают на службу в полицию

19:38, 16 февраля 2025, ПАИ

УМВД России по Псковской области приглашает граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 50 лет на службу в органы внутренних дел, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Кандидатам гарантируется достойная и стабильная заработная плата, которая может увеличиваться в зависимости от стажа службы и специального звания.

Будущим сотрудникам также предлагаются бесплатное медицинское обслуживание для них и их семей, страховые выплаты до 320 тысяч рублей в случае травмы, полученной во время выполнения служебных обязанностей или в быту, компенсация за аренду жилья, санаторно-курортное лечение для сотрудников и их семей, возможность получения бесплатного высшего образования, а также выплаты на приобретение жилья при наличии 10-летнего стажа службы.

Сотрудники имеют право на получение пенсии после 20 лет службы или при достижении максимального возраста службы – 50 лет, а также на единовременное денежное пособие при увольнении. Ежегодный отпуск составляет 30 календарных дней, не включая выходные и праздничные дни, которые могут совпадать с периодом отпуска. Дополнительные дни отпуска предоставляются за выслугу лет: пять дней за десять лет службы, десять дней за 15 лет и 15 дней за 20 лет. Кроме того, предусмотрена ежегодная материальная помощь при уходе в отпуск.

По всем вопросам трудоустройства обращаться необходимо по телефонам: 8 (8112) 59-24-12 и 8 (8112) 59-25-90 или в отдел кадров территориального ОВД РФ.