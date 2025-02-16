Старшеклассники вечерней школы № 1 побывали на экскурсии в Псковском госархиве

19:56, 16 февраля 2025, ПАИ

Старшеклассники вечерней школы № 1 побывали на экскурсии в Государственном архиве Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

С работой и задачами, которые выполняет коллектив данного учреждения на улице Петрова в Пскове, учащихся познакомила ведущий архивист Ирина Панова. Она также рассказала о различных видах учетных дел. Среди них можно выделить такие названия, как Метрические книги – записи о рождениях, браках и смертях. «Ревизские сказки» представляют собой перепись населения определенной волости, обязанного уплачивать налоги. Исповедные книги (исповедные росписи и посемейные списки) велись в каждой приходской церкви для учета прихожан, которые исповедовались и причащались.

Учащихся заинтересовал вопрос о том, как узнать подробности о происхождении и жизни своих предков. Ирина Панова пояснила, что для начала поиска своих предков и перед тем, как отправить запрос в архив, необходимо собрать все доступные документальные сведения от родственников об истории семьи. Это могут быть зарплатные ведомости, письма, сохранившиеся трудовые книжки и фотографии – все, что может рассказать о человеке. В архивах учреждений, организаций и государственных архивах может храниться разнообразная информация. Возможно, человек работал где-то, и его личное дело сохранилось, а в нем можно найти биографию и фотографии.

Гости также имели возможность ознакомиться с фамильными гербами и генеалогическими древа дворянских семей Псковской губернии. Погружение в мир многовековых документов стало для них увлекательным и познавательным опытом, отметили в ведомстве.

Старшеклассники выразили благодарность сотрудникам УМВД России по городу Пскову, Общественному совету при УМВД и работникам Государственного архива Псковской области за возможность посетить эту экскурсию.