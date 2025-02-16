Псковичам рассказали, какие прививки можно сделать в феврале и марте

20:42, 16 февраля 2025, ПАИ

Февраль и март – это время активной вакцинации. В Роспотребнадзоре по Псковской области напомнили, какие прививки специалисты рекомендуют сделать в это время. Рекомендации разместили в официальном Telegram-канале ведомства.

Рекомендуется сделать прививку от столбняка и дифтерии. Если с последней вакцинации прошло десять лет, настало время обновить защиту. С началом дачного сезона возрастает риск получения травм, что, в свою очередь, повышает вероятность заражения спорами бактерии Clostridium tetani (возбудителя столбняка).

Кроме того, эксперты советуют сделать прививку от клещевого энцефалита. Всем известно, что с приходом тепла активизируется природа, в том числе и клещи. Тёплая зима в Северо-Западном регионе России может способствовать более раннему пробуждению иксодовых клещей, подчеркнули в ведомстве.