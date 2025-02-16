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Общество

В России возможно изменение правил предоставления медицинской помощи детям в учебный период

Министерство здравоохранения России намерено пересмотреть порядок предоставления медицинской помощи детям, включая время учебы. Соответствующий проект приказа размещен на портале проектов нормативных правовых актов, пишет «Прайм».

В документе говорится о необходимости утвердить порядок оказания медицинской помощи несовершеннолетним, включая период их обучения и воспитания в образовательных организациях.

В пресс-службе ведомства сообщили, что была разработана целевая модель предоставления медицинской помощи детям в образовательных учреждениях, пересмотрены штатные нормы для медицинских работников, а также введена новая должность медсестры-специалиста по оказанию медицинской помощи учащимся.

Согласно документу, медпункт может быть частью медицинской организации или структурным подразделением образовательного учреждения. В проекте также уточнены функциональные обязанности сотрудников медпункта и порядок передачи информации о состоянии здоровья детей.

Проект также предусматривает, что медработник медпункта может выдавать детям с хроническими заболеваниями, находящимся под диспансерным наблюдением, лекарственные средства и специализированные продукты лечебного питания.

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