За повторное вождение в нетрезвом виде осудят жителя Невеля

23:48, 16 февраля 2025, ПАИ

Прокуратурой города Великие Луки направлено в суд уголовное дело в отношении 20-летнего жителя Невеля, который повторно сел за руль автомобиля в нетрезвом виде. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре города Великие Луки.

В ходе расследования было установлено, что молодой человек, имея судимость за вождение в состоянии опьянения и будучи лишённым права управления, снова сел за руль своего автомобиля и передвигался по Великим Лукам по своим делам.

Санкция части 1 статьи 264.3 УК РФ предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до одного года с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до двух лет. Также суд рассмотрит вопрос о конфискации автомобиля подсудимого.