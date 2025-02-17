О ВВП поговорят на «Серебряном дожде»
Программа «Копилка» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове 17 февраля в 12:30. Гостем ведущего Андрея Федорова станет эксперт отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Александр Иванов.
Что такое экономический рост? Как показатели внутреннего валового продукта сказываются на уровне жизни людей? И как мошенники снимают чужие деньги, не используя при этом пластиковые карты жертвы аферы?
Об этом и многом другом – в эфире программы «Копилка» 17 февраля в 12:30. Подкаст программы слушайте в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».
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