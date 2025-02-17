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Экономика

Руководитель компании по домостроению станет гостем программы «Бизнес-ланч»

Руководитель компании MODUL Алексей Иванников станет гостем программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 17 февраля.

Изображение: ПАИ

Каковы преимущества и недостатки современного модульного домостроения? Насколько модульные дома отвечают климатическим условиям северных регионов? Каковы перспективы масштабирования бизнеса на другие регионы страны? Возможна ли регистрация модульных строений как объектов недвижимости? Какие задачи поставили сообщества креативных предпринимателей и известных псковских архитекторов? Как влияет на развитие компании опыт участия в региональных туристических и культурных проектах в Псковской области?

Об этом и многом другом – в эфире «Бизнес-ланча» в 14:00. Видеотрансляцию программы можно будет посмотреть на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

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