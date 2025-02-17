Концерт «Во славу Отечества» провели для военнослужащих студенты Псковского колледжа искусств
Концертную программу «Во славу Отечества» провели студенты Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова для военнослужащих. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе культурного учреждения.
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Фото: пресс-служба Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова
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Фото: пресс-служба Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова
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Фото: пресс-служба Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова
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Фото: пресс-служба Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова
Мероприятие прошло в преддверии Дня защитника Отечества. Зрителями концерта стали военнослужащие, находящиеся на лечении в госпитале, а также медработники. Для них прозвучали песни и стихотворения о Родине, любви, солдатской службе и другие.
Кроме того, к 23 Февраля преподаватели, студенты колледжа и их родители подготовили подарки мужчинам, проходящим срочную службу. В них вошли книги, сладости и авторские открытки.
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