Концерт «Во славу Отечества» провели для военнослужащих студенты Псковского колледжа искусств

15:34, 17 февраля 2025, ПАИ

Концертную программу «Во славу Отечества» провели студенты Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова для военнослужащих. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе культурного учреждения.



Фото: пресс-служба Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова



Фото: пресс-служба Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова



Фото: пресс-служба Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова



Фото: пресс-служба Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова







Мероприятие прошло в преддверии Дня защитника Отечества. Зрителями концерта стали военнослужащие, находящиеся на лечении в госпитале, а также медработники. Для них прозвучали песни и стихотворения о Родине, любви, солдатской службе и другие.

Кроме того, к 23 Февраля преподаватели, студенты колледжа и их родители подготовили подарки мужчинам, проходящим срочную службу. В них вошли книги, сладости и авторские открытки.