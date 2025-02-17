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Экономика

Какие объекты в Псковской области построены по prefab-технологии, рассказал руководитель компании по домостроению

В Псковской области реализованы два проекта, строительство по которым происходило по prefab-технологии, рассказал руководитель компании MODUL Алексей Иванников в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 17 февраля.

Алексей Иванников. Фото: ПАИ

«Один из таких проектов реализован в Печорах. Это комплекс гостевых домов «Куничка», – сказал гость студии. На сегодняшний день там находится четыре дома различных версий и модульная баня.

Второй такой объект находится в Себеже. «Это проект экоотеля «Себежские холмы», он является неким ответом на требование Минтуризма РФ о предоставлении подобных объектов на уровне классификации четырёх звёзд», – отметил Александр Иванников. По словам гостя студии, на небольшой площади экоотеля реализуется максимально функциональное пространство с вещами, которых нет у людей в их привычной жизни, например, с сауной и «другими фантастическими вещами».

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