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Культура

Порядка 700 человек посетили юбилейный Сретенский бал в Пскове

В X Сретенском молодёжном бале, приуроченном к празднику Сретенья Господня и Дню православной молодёжи, приняло участие порядка 700 человек. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Фото здесь и далее: ПАИ

Мероприятие открылось выступлением молодёжного хора Псковской епархии и церемониальным танцем короля и королевы бала 2024 года. Хореографом бала вновь выступила Анастасия Саар. За полтора месяца она подготовила 80 танцующих пар к балу, обучая их различным бальным танцам, а на самом балу помогала им ориентироваться в движениях.

Бал традиционно состоял из трёх частей. Под аккомпанемент камерного состава Губернаторского симфонического оркестра Псковской области участники исполняли классические бальные танцы, а также играли в игры «Вальс с цветком», «Бесконечный галоп» и – впервые – в фанты.

Между частями для гостей и участников бала работали литературный, творческий, игровой и музыкальный салоны, салон «Каллиграфия» и «Жесты веера», а также были организованы фотозона, салон с чайной церемонией и бальная почта, где можно было обмениваться комплиментами и впечатлениями.

Кроме того, участники и гости праздника могли насладиться балетом образцового коллектива студии классического танца «Щелкунчик» имени Любови Изотовой, виртуозным звучанием скрипки воспитанников детской школы искусств города Пскова Алисы Овчинниковой, Элизабет Ашкинази и Анастасии Савиной, а также оперным пением Анастасии Садовник.

Во второй части шесть лучших пар, которые отличились на репетициях, исполнили свои подготовленные танцы. Каждый участник и гость мог проголосовать за понравившуюся пару. В итоге статуэтки короля и королевы бала получили Богдан Дубойский и Ольга Шершнева.

По словам организаторов, запоминающимся моментом для всех гостей бала стало предложение руки и сердца, которое публично после окончания па-де-кадра сделал один из кавалеров своей партнёрше. Ответ не заставил себя ждать.

Вечер завершился особым ритуалом – цветочным полонезом, когда каждая участница бала получила живую розу от своего кавалера в знак внимания и восхищения.

Мероприятие было организовано при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи «Росмолодёжь.Гранты», генерального партнёра – Псковского отделения Сбера и официальных партнёров: комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова, Псковского городского молодёжного центра, Псковской епархии, Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова, Студии исторического и социального танца госпожи Макаровой, Театрально-концертной дирекции.

Смотрите фоторепортаж ПАИ со Сретенского бала по ссылке.

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