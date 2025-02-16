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Десятый Сретенский бал проходит в Пскове

Десятый Сретенский бал, приуроченный ко Дню православной молодёжи и празднику Сретения Господня, проходит в «Простории» в Пскове сегодня, 16 февраля, передает корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

Барышни и кавалеры исполняют классические танцы под живую музыку камерного состава Губернаторского симфонического оркестра Псковской области. Руководит оркестром заслуженный деятель искусств Псковской области Илья Кричевский.

Помимо основного танцевального мероприятия для участников подготовлены интерактивные зоны в виде салонов, концерт и фотозона.

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