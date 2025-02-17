Труп обнаружен на месте пожара в жилом доме в Порховском округе

22:06, 17 февраля 2025, ПАИ

Возгорание жилого дома произошло в деревне Старые Буриги Порховского округа сегодня, 17 февраля. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Прибывшие пожарные ликвидируют возгорание.

На месте пожара обнаружено тело человека. По словам очевидцев, в доме может находиться ещё один человек.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники полиции и СУ СК. Обстоятельства произошедшего выясняются.