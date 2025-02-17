Труп обнаружен на месте пожара в жилом доме в Порховском округе
Возгорание жилого дома произошло в деревне Старые Буриги Порховского округа сегодня, 17 февраля. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».
Прибывшие пожарные ликвидируют возгорание.
На месте пожара обнаружено тело человека. По словам очевидцев, в доме может находиться ещё один человек.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники полиции и СУ СК. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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