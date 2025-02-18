Татьяна Никитина возглавит управление информационной политики правительства Псковской области

10:41, 18 февраля 2025, ПАИ

Управление информационной политики правительства Псковской области возглавит Татьяна Никитина. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

«Татьяна Анатольевна широко известна медиасообществу региона. Много лет работала корреспондентом, редактором и журналистом в наших СМИ. С 2012 года взаимодействовала с редакциями в статусе пресс-секретаря областного парламента. Уверен, с её навыками, опытом и репутацией можно многого добиться для ещё более эффективной работы и взаимодействия медиасообщества региона. Желаю успехов!» – написал Михаил Ведерников.

Отметим, что Татьяна Никитина некоторое время работала корреспондентом в редакции Псковского агентства информации.

Ранее временно исполняющей обязанности руководителя управления информационной политики была Виктория Иванова.