Межрегиональный турнир по ММА пройдёт в Великих Луках

15:33, 18 февраля 2025, ПАИ

Традиционный межрегиональный открытый кубок по ММА, посвящённый подвигу Героя Советского Союза Александра Матросова, пройдёт в Великих Луках 22 февраля. Об этом ПАИ сообщили в Федерации ММА Псковской области.

В соревнованиях планируют принять участие около 100 спортсменов из Пскова, Великих Лук, Смоленска, Санкт-Петербурга, Твери и других городов.

Поединки состязаний пройдут в трёх возрастных категориях среди юношей и девушек. Торжественное открытие мероприятия запланировано на 12:00 в спорткомплексе «Стрелец».

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