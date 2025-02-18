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Спорт

Межрегиональный турнир по ММА пройдёт в Великих Луках

Традиционный межрегиональный открытый кубок по ММА, посвящённый подвигу Героя Советского Союза Александра Матросова, пройдёт в Великих Луках 22 февраля. Об этом ПАИ сообщили в Федерации ММА Псковской области.

В соревнованиях планируют принять участие около 100 спортсменов из Пскова, Великих Лук, Смоленска, Санкт-Петербурга, Твери и других городов.

Поединки состязаний пройдут в трёх возрастных категориях среди юношей и девушек. Торжественное открытие мероприятия запланировано на 12:00 в спорткомплексе «Стрелец».

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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