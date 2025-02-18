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Происшествия

В центре Великих Лук загорелась квартира

Пожарные ликвидируют возгорание в квартире на проспекте Ленина, 29 в Великих Луках, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

  • Пожар в Великих Луках
    Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
  • Пожар в Великих Луках
    Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
  • Пожар в Великих Луках
    Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
  • Пожар в Великих Луках
    Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
  • Пожар в Великих Луках
    Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
  • Пожар в Великих Луках
    Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
  • Пожар в Великих Луках
    Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
  • Пожар в Великих Луках
    Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"

Загорелась квартира на четвёртом этаже. Причины пожара выясняются. Пожарным удалось не допустить распространение огня на соседние квартиры.

На месте работают пожарные подразделения, спасатели ПСО Великих Лук, бригада скорой помощи.

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