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Общество

Станислав Стармолотов принял участие в стратегической сессии Росавтодора

Стратегическая сессия «Перспективы развития дорожной деятельности до 2035 года» Федерального дорожного агентства прошла в минувшие выходные. На ней собрались представители дорожной отрасли из различных регионов страны. В мероприятии также принял участие председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов, сообщили ПАИ в региональном профильном комитете.

Фото предоставили в пресс-службе Росавтодора

В ходе круглых столов и панельных дискуссий рассматривались ключевые вопросы дорожной деятельности в создании безопасной и комфортной среды для жизни, развития инфраструктуры опорных населённых пунктов в рамках реализации дорожной части нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Также участники обсуждали вопросы совершенствования подходов к повышению безопасности дорожного движения и содержанию автомобильных дорог.

Вице-премьер Марат Хуснуллин подчеркнул важность определения стратегии развития дорожного хозяйства до 2030 года и на последующий плановый период. В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» за шесть лет отремонтировали, реконструировали и построили более 160 тысяч километров дорог. В настоящее время приоритетом является ремонт существующих дорог, особенно на участках с высокой интенсивностью движения.

А руководитель Росавтодора Роман Новиков отметил важность выполнения задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным и Правительством РФ. В их числе – доведение до нормативного состояния доли дорог федерального значения до 85 % и региональных трасс до 60 %.

Фото предоставили в пресс-службе Росавтодора

«Для Псковской области участие в дорожном нацпроекте позволило провести большую работу по улучшению региональной дорожной сети и добиться хороших показателей – за время реализации «БКД» в регионе обновили порядка 1,1 тысячи километров дорог и 20 мостовых сооружений. Уже с этого года комплексная работа в регионе продолжается в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни», ориентированного на создание безопасной и качественной инфраструктуры. В планах привести в нормативное состояние более 81 километра автомобильных дорог регионального и местного значения, а также девять мостовых сооружений», – отметил Станислав Стармолотов.

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Станислав Стармолотов принял участие в стратегической сессии Росавтодора

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