День орнитолога празднуют в России

07:07, 19 февраля 2025, ПАИ

19 февраля отмечается профессиональный праздник людей, чья работа неразрывно связана с понятием «призвание», — это День орнитолога, посвящённый тем, кто изучает жизнь птиц, сообщает calend.ru.

Термин «орнитология», переводимый с греческого как «наука о птицах», появился в XVI веке благодаря итальянскому натуралисту Улиссе Альдрованди. Среди первых, кто пытался систематизировать знания о птицах, был древнегреческий философ Аристотель.

Эпоха Нового времени способствовала развитию научных знаний, включая естественные науки, и в XIX веке биология выделилась в самостоятельную науку. Значительный вклад в орнитологию внесли такие учёные, как Карл Линней и Жорж Луи Леклерк, граф де Бюффон.

День орнитолога имеет свою историю с 1983 года, когда было основано Всесоюзное орнитологическое общество при Академии наук СССР, и это событие произошло 19 февраля. С тех пор праздник отмечается не только в России, но и во многих странах, которые ранее были частью Советского Союза.