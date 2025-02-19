Памятные мероприятия пройдут в Локнянском округе в преддверии 82-й годовщины подвига Александра Матросова

08:27, 19 февраля 2025, ПАИ

Памятные мероприятия пройдут в Локнянском муниципальном округе в преддверии 82-й годовщины подвига Александра Матросова. Об этом сообщил глава муниципалитета Иван Белугин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В частности, 21 февраля в 11:30 в деревне Чернушки состоится митинг, посвящённый подвигу Александра Матросова. После официальной части участников ждет полевая кухня, спортивные соревнования для детей и другие активности.

В этот же день в 17:00 в Локнянском техникуме стартует 25-й турнир по боксу памяти Александра Матросова. Соревнования продлятся до 23 февраля. На ринг выйдут выдающиеся спортсмены из Белоруссии и регионов России.