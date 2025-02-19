До -16 градусов ожидается в Псковской области в ночь на 20 февраля
20 февраля в Псковской области ожидается переменная облачность без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Ночью будет дуть западный ветер, днём он сменится на южный. Скорость ветра - 1-6 метров в секунду. Температура воздуха по области: ночью -11...-16 градусов, днем -2...-7 градусов. Атмосферное давление выше нормы.
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