Псковские специалисты оценили предложение ввести обязательную аккредитацию для психологов

13:59, 24 февраля 2025, ПАИ

В России предложили ввести обязательную аккредитацию для всех практикующих психологов. Специалисты из Псковской области прокомментировали подобную инициативу и рассказали своё мнение на этот счёт в беседе с корреспондентом ПАИ.

Аккредитация важна для того, чтобы обезопасить людей, считает член Европейской ассоциации развития психоанализа и психотерапии, практикующий специалист Олеся Осипова-Бабурина.

«Если специалист имеет образование, постоянно повышает свою квалификацию, практику, опыт, то пройти такую аккредитацию будет несложно, потому что он уже всё знает, владеет и постоянно практикует», – отметила она.

Псковичи часто бывают излишне доверчивыми. Жители области редко спрашивают информацию об образовании специалиста и мало интересуются его уровнем подготовки, полагаясь на «внутреннее чутьё», обратила внимание психолог. В такой ситуации специалист может навредить, добавила она.

Однако аккредитация психологов не должна становиться инструментом для извлечения финансовой выгоды или создания дополнительных барьеров для специалистов, в свою очередь обратила внимание практикующий психолог, коуч, выпускница ПсковГУ Юлия Таратина.

«К сожалению, существует риск, что подобные инициативы могут превратиться в коммерческую машину, где акцент будет сделан не на повышении качества помощи, а на сборе членских взносов, оплате дорогостоящих супервизий или обязательных мероприятий. Если государство действительно хочет взять под контроль сферу психологической помощи, то логично и справедливо предоставить поддержку специалистам», – сказала она.

Психологическая поддержка – это глубокая работа, которая требует знаний, навыков и этики, объяснила Юлия Таратина. «К сожалению, из-за отсутствия строгих требований к квалификации сейчас есть множество людей, которые называют себя психологами: цифровые психологи, квантовые психологи, астропсихологи и прочие», – заключила психолог.