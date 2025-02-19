Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Соревнования по стрельбе среди полицейских прошли в Великих Луках

Соревнования по стрельбе из табельного оружия среди сотрудников ОМВД России по городу Великие Луки состоялись в тире муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Кадетская школа». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Мероприятие было приурочено к предстоящим праздникам – Дню защитника Отечества и 8 Марта. Участникам необходимо было стрелять на скорость из пистолета Макарова, меняя магазин, с расстояния 25 метров по неподвижной мишени.

По завершении соревнований определили победителей как в личном, так и в командном зачёте. Первое место в командном зачете заняла сборная команда отдела Госавтоинспекции и отдельного взвода дорожно-постовой службы. Вторую позицию заняла команда отделения по работе с личным составом и штаба, а третье место досталось стрелкам из отдела по контролю за оборотом наркотиков и центра кинологической службы.

  • Соревнования по стрельбе из табельного оружия среди полицейских прошли в Великих Луках
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • Соревнования по стрельбе из табельного оружия среди полицейских прошли в Великих Луках
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • Соревнования по стрельбе из табельного оружия среди полицейских прошли в Великих Луках
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • Соревнования по стрельбе из табельного оружия среди полицейских прошли в Великих Луках
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • Соревнования по стрельбе из табельного оружия среди полицейских прошли в Великих Луках
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • Соревнования по стрельбе из табельного оружия среди полицейских прошли в Великих Луках
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • Соревнования по стрельбе из табельного оружия среди полицейских прошли в Великих Луках
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

В личном первенстве среди мужчин первое место занял старший лейтенант полиции Евгений Москалев из дорожно-постовой службы. Вторую позицию занял специалист направления профессиональной подготовки отделения по работе с личным составом старший лейтенант полиции Андрей Цветков. Третье место досталось заместителю начальника отдела – начальнику отделения по работе с личным составом капитану полиции Сергею Игнатьеву.

В личном зачёте среди женщин победительницей стала кинолог центра кинологической службы младший лейтенант полиции Светлана Королькова. Второе место досталось представителю Госавтоинспекции старшему лейтенанту полиции Екатерине Беляевой. А третье место оказалось у сержанта полиции Анастасии Белокуровой из отдельной роты патрульно-постовой службы.

Соревнования по стрельбе для сотрудников правоохранительных органов представляют собой не только захватывающее спортивное мероприятие, но и важный элемент их профессиональной подготовки, который позволяет улучшать навыки и мастерство обращения с оружием, подчеркнули в пресс-службе.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












19 февраля 2025

Ещё 50 камер видеонаблюдения установят в Псковской области
19 февраля 2025

Ресторан из Пскова вышел в финал всероссийской премии Russian Hospitality
19 февраля 2025

Стало известно название вируса, который ворует деньги через банковские приложения
19 февраля 2025

Большинство несовершеннолетних курьеров в Псковской области не имеют официального оформления – эксперт
19 февраля 2025

Соревнования по стрельбе среди полицейских прошли в Великих Луках
19 февраля 2025

Порядок оплаты счетов за электричество хотят изменить в России
19 февраля 2025

Женское предпринимательство обсуждают в медиацентре ПАИ
19 февраля 2025

Зампред Псковской гордумы почтил память ​Героя России Сергея Самойлова

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...