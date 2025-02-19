Соревнования по стрельбе среди полицейских прошли в Великих Луках

15:36, 19 февраля 2025, ПАИ

Соревнования по стрельбе из табельного оружия среди сотрудников ОМВД России по городу Великие Луки состоялись в тире муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Кадетская школа». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Мероприятие было приурочено к предстоящим праздникам – Дню защитника Отечества и 8 Марта. Участникам необходимо было стрелять на скорость из пистолета Макарова, меняя магазин, с расстояния 25 метров по неподвижной мишени.

По завершении соревнований определили победителей как в личном, так и в командном зачёте. Первое место в командном зачете заняла сборная команда отдела Госавтоинспекции и отдельного взвода дорожно-постовой службы. Вторую позицию заняла команда отделения по работе с личным составом и штаба, а третье место досталось стрелкам из отдела по контролю за оборотом наркотиков и центра кинологической службы.



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области













В личном первенстве среди мужчин первое место занял старший лейтенант полиции Евгений Москалев из дорожно-постовой службы. Вторую позицию занял специалист направления профессиональной подготовки отделения по работе с личным составом старший лейтенант полиции Андрей Цветков. Третье место досталось заместителю начальника отдела – начальнику отделения по работе с личным составом капитану полиции Сергею Игнатьеву.

В личном зачёте среди женщин победительницей стала кинолог центра кинологической службы младший лейтенант полиции Светлана Королькова. Второе место досталось представителю Госавтоинспекции старшему лейтенанту полиции Екатерине Беляевой. А третье место оказалось у сержанта полиции Анастасии Белокуровой из отдельной роты патрульно-постовой службы.

Соревнования по стрельбе для сотрудников правоохранительных органов представляют собой не только захватывающее спортивное мероприятие, но и важный элемент их профессиональной подготовки, который позволяет улучшать навыки и мастерство обращения с оружием, подчеркнули в пресс-службе.