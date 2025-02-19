Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Зампред Псковской гордумы почтил память ​Героя России Сергея Самойлова

Заместитель председателя Псковской городской Думы Владимир Воробьев принял участие в мероприятии, посвященном 25-летию подвига Героя России Сергея Самойлова, а также в открытии исторического музея боевой славы в социально-экономическом лицее № 21. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе гордумы.

Фото: ПГД

«Короткая, но очень яркая жизнь Сергея Самойлова должна стать каждому из нас примером не только мужества и героизма, но и самопожертвования. Мы должны помнить своих героев. Пока мы их помним – они всегда будут жить вместе с нами», – отметил в своем выступлении Владимир Воробьев.

Сергей Самойлов – участник второй чеченской кампании, командовал одной из групп 2-й бригады спецназа, которые 21 февраля 2000 года попали в засаду около села Харсеной. Все 25 спецназовцев и 8 бойцов из других подразделений в тот день погибли. Бандиты тогда потеряли от 70 до 100 человек только убитыми.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












19 февраля 2025

Ещё 50 камер видеонаблюдения установят в Псковской области
19 февраля 2025

Ресторан из Пскова вышел в финал всероссийской премии Russian Hospitality
19 февраля 2025

Стало известно название вируса, который ворует деньги через банковские приложения
19 февраля 2025

Большинство несовершеннолетних курьеров в Псковской области не имеют официального оформления – эксперт
19 февраля 2025

Соревнования по стрельбе среди полицейских прошли в Великих Луках
19 февраля 2025

Порядок оплаты счетов за электричество хотят изменить в России
19 февраля 2025

Женское предпринимательство обсуждают в медиацентре ПАИ
19 февраля 2025

Зампред Псковской гордумы почтил память ​Героя России Сергея Самойлова

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...