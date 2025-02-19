Зампред Псковской гордумы почтил память ​Героя России Сергея Самойлова

14:54, 19 февраля 2025, ПАИ

Заместитель председателя Псковской городской Думы Владимир Воробьев принял участие в мероприятии, посвященном 25-летию подвига Героя России Сергея Самойлова, а также в открытии исторического музея боевой славы в социально-экономическом лицее № 21. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе гордумы.

«Короткая, но очень яркая жизнь Сергея Самойлова должна стать каждому из нас примером не только мужества и героизма, но и самопожертвования. Мы должны помнить своих героев. Пока мы их помним – они всегда будут жить вместе с нами», – отметил в своем выступлении Владимир Воробьев.

Сергей Самойлов – участник второй чеченской кампании, командовал одной из групп 2-й бригады спецназа, которые 21 февраля 2000 года попали в засаду около села Харсеной. Все 25 спецназовцев и 8 бойцов из других подразделений в тот день погибли. Бандиты тогда потеряли от 70 до 100 человек только убитыми.