Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Врач предупредила об опасности дыхания над картошкой для лечения простуды

Народная медицина предлагает множество способов лечения острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) без применения лекарственных препаратов. Однако некоторые из этих методов могут быть не только бесполезными, но и опасными для здоровья. Об этом рассказала терапевт-профпатолог Светлана Бурнацкая в интервью «Газете.Ru».

Врач отметила, что такой популярный метод, как вдыхание пара от картошки, может временно облегчить заложенность носа, но горячий пар может вызвать ожоги дыхательных путей и слизистой оболочки. Кроме того, этот способ не уничтожает инфекцию, а лишь временно снимает симптомы.

Один из распространённых народных методов – употребление алкоголя или обтирание водкой при высокой температуре – также не помогает бороться с бактериями или вирусами, а лишь ослабляет иммунную систему. Употребление алкоголя может привести к обезвоживанию организма, что ухудшит состояние больного.

Медик подчеркнула: для восполнения сил при простуде требуется отдых, постельный режим и обильное питьё. Ягодные морсы, которые следует разбавлять водой, помогут восполнить дефицит жидкости в организме и активизировать работу иммунной системы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












19 февраля 2025

Ролик стругокрасненского школьника вошёл в тройку лидеров на всероссийском конкурсе к 80-летию Победы
19 февраля 2025

На мастер-класс по изготовлению открытки-сувенира приглашают псковскую молодёжь
19 февраля 2025

В соцгородке Пскова прошло мероприятие, посвящённое Дню защитника Отечества и первой годовщине учреждения
19 февраля 2025

Анастасия Иванова: Женщины более ответственно подходят к ведению бизнеса
19 февраля 2025

Что делать, если работодатель не платит зарплату вовремя: советы специалиста
19 февраля 2025

О безопасности на рабочем месте поговорили на «Серебряном дожде». Главное
19 февраля 2025

Уроженка Новоржева победила на заочном этапе Всероссийского конкурса «Моя въездная группа»
19 февраля 2025

В Псковской области наградили помогавших эвакуированным после атаки БПЛА жителям Торопца

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...