Врач предупредила об опасности дыхания над картошкой для лечения простуды
Народная медицина предлагает множество способов лечения острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) без применения лекарственных препаратов. Однако некоторые из этих методов могут быть не только бесполезными, но и опасными для здоровья. Об этом рассказала терапевт-профпатолог Светлана Бурнацкая в интервью «Газете.Ru».
Врач отметила, что такой популярный метод, как вдыхание пара от картошки, может временно облегчить заложенность носа, но горячий пар может вызвать ожоги дыхательных путей и слизистой оболочки. Кроме того, этот способ не уничтожает инфекцию, а лишь временно снимает симптомы.
Один из распространённых народных методов – употребление алкоголя или обтирание водкой при высокой температуре – также не помогает бороться с бактериями или вирусами, а лишь ослабляет иммунную систему. Употребление алкоголя может привести к обезвоживанию организма, что ухудшит состояние больного.
Медик подчеркнула: для восполнения сил при простуде требуется отдых, постельный режим и обильное питьё. Ягодные морсы, которые следует разбавлять водой, помогут восполнить дефицит жидкости в организме и активизировать работу иммунной системы.
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