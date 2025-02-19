Врач предупредила об опасности дыхания над картошкой для лечения простуды

20:32, 19 февраля 2025, ПАИ

Народная медицина предлагает множество способов лечения острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) без применения лекарственных препаратов. Однако некоторые из этих методов могут быть не только бесполезными, но и опасными для здоровья. Об этом рассказала терапевт-профпатолог Светлана Бурнацкая в интервью «Газете.Ru».

Врач отметила, что такой популярный метод, как вдыхание пара от картошки, может временно облегчить заложенность носа, но горячий пар может вызвать ожоги дыхательных путей и слизистой оболочки. Кроме того, этот способ не уничтожает инфекцию, а лишь временно снимает симптомы.

Один из распространённых народных методов – употребление алкоголя или обтирание водкой при высокой температуре – также не помогает бороться с бактериями или вирусами, а лишь ослабляет иммунную систему. Употребление алкоголя может привести к обезвоживанию организма, что ухудшит состояние больного.

Медик подчеркнула: для восполнения сил при простуде требуется отдых, постельный режим и обильное питьё. Ягодные морсы, которые следует разбавлять водой, помогут восполнить дефицит жидкости в организме и активизировать работу иммунной системы.