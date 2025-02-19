Ролик стругокрасненского школьника вошёл в тройку лидеров на всероссийском конкурсе к 80-летию Победы

21:30, 19 февраля 2025, ПАИ

Торжественное мероприятие, посвящённое награждению участников регионального этапа Всероссийского смотра-конкурса «Молодость XXI – Победителям», прошло в региональном отделении государственного фонда «Защитники Отечества» сегодня, 19 февраля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Участников конкурса приветствовала первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова. Она отметила, что сейчас все ждут юбилейную дату – День Победы. Один из способов выразить свою благодарность ветеранам – смотр-конкурс, в котором участвуют дети.

Работы на Всероссийский смотр-конкурс «Молодость XXI – Победителям», приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, принимались с мая по октябрь прошлого года.

Председатель Псковского областного Совета ветеранов войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов Николай Груздов рассказал, что на региональный этап конкурса было подано 20 заявок, десять из которых прошли в финал. Всего на конкурс поступило 245 работ из 35 региональных ветеранских организаций.

Конкурс проходил в двух номинациях. После завершения приёма работ оргкомитет добавил третью, дополнительную номинацию. По итогам оценки жюри Псковская областная организация ветеранов заняла второе место за видеоролик «След войны в истории моей семьи». Его создал ученик 8-го класса Цапельской основной школы Стругокрасненского муниципального округа Кирилл Бобров.

Церемония награждения прошла в Музее Победы. В дополнительной номинации Всероссийской организацией ветеранов был отмечен видеоролик «Солдат России» ветерана Великой Отечественной войны Александра Осекина. Авторами и исполнителями ролика стали дети и внуки героя.

Организаторами конкурса выступили Всероссийская общественная организация ветеранов войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов, Московский педагогический государственный университет и Музей Победы.