В Пскове пройдёт благотворительный концерт в поддержку участников СВО
Благотворительный концерт в поддержку участников СВО пройдёт в Пскове 24 февраля. Об этом ПАИ сообщили организаторы.
Концерт приурочен к дате начала специальной военной операции. Начало в Городском культурном центре Пскова в 19:00.
В мероприятии примут участие группы «Ключевая», «Голубые молнии», «Дело Непенина», «Вальяж». Кроме того, на концерте выступят представители Союза писателей России: Алексей Шорохов, Андрей Бениаминов и Любовь Сердечная.
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В Пскове пройдёт благотворительный концерт в поддержку участников СВО
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