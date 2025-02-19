Учёные сделали прорыв в лечении синдрома Дауна
Японские исследователи смогли удалить лишнюю копию хромосомы, которая является причиной этого генетического заболевания. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на результаты исследования, опубликованные в научном журнале.
Синдром Дауна – это генетическое заболевание, которое встречается у одного из 700 новорождённых. Оно вызвано наличием третьей копии 21-й хромосомы. Хотя это состояние легко диагностировать, до сих пор не существует эффективного лечения.
Команда учёных под руководством японского учёного Рётаро Хашизуме использовала технологию для удаления лишней хромосомы в клеточных линиях, полученных из плюрипотентных стволовых клеток и фибробластов кожи.
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