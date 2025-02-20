Учёные обнаружили на Земле место, где два миллиона лет не шёл дождь

08:14, 20 февраля 2025, ПАИ

Учёные обнаружили на Земле место, где два миллиона лет не шёл дождь. Речь о сухих долинах Мак-Мердо в Антарктиде. Из-за ураганных ветров влага там испаряется до того, как достигает поверхности. Скорость ветра достигает 320 км/ч, из-за чего осадки здесь практически невозможны.

Площадь этого региона составляет 4800 квадратных километров, а температура воздуха может опускаться до -50°C.

Вечная мерзлота здесь существует более 150 тысяч лет, а поверхность покрыта трещинами. Ни растения, ни животные здесь не выживают. Это одна из самых безжизненных точек планеты.