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Общество

Учёные обнаружили на Земле место, где два миллиона лет не шёл дождь

Учёные обнаружили на Земле место, где два миллиона лет не шёл дождь. Речь о сухих долинах Мак-Мердо в Антарктиде. Из-за ураганных ветров влага там испаряется до того, как достигает поверхности. Скорость ветра достигает 320 км/ч, из-за чего осадки здесь практически невозможны.

Площадь этого региона составляет 4800 квадратных километров, а температура воздуха может опускаться до -50°C.

Вечная мерзлота здесь существует более 150 тысяч лет, а поверхность покрыта трещинами. Ни растения, ни животные здесь не выживают. Это одна из самых безжизненных точек планеты.

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