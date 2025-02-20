Завод по производству косметики появится в Псковской области

11:04, 20 февраля 2025, ПАИ

Завод по производству косметических и парфюмерных средств появится в Псковской области, сообщили ПАИ в региональном фонде инвестиционного развития.

Компания Iron barber с 2018 года ведёт производственную деятельность на территории Псковской области. Сейчас на арендуемой площадке компания производит профессиональные парикмахерские средства, продукты для обслуживания парикмахерских инструментов, средства для ухода за животными и многое другое. Всего Iron barber включает в себя пять собственных брендов и ряд брендов заказчиков.

Проектом предусмотрено строительство завода площадью около тысячи квадратных метров, включающего в себя склады готовой продукции и сырья, производственные цеха и офисные помещения.

Проект находится на сопровождении Фонда инвестиционного развития Псковской области. Объём инвестиций составил 50 миллионов рублей. Строительство начнётся в этом году, а завершение запланировано на 2028 год.

Напомним, Iron barber продвигает свою продукцию в Казахстане, торговых сетях и в барбершопах. Этот бренд крафтовой мужской косметики из Пскова был номинантом Первой общественной премии «Народное признание – 2023» в номинации «Наша марка».