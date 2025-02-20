Пьяного мужчину вытащили из огня в опочецкой деревне
Пьяного мужчину вытащили из горящего дома в деревне Звоны Опочецкого муниципального округа, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
Пожарные не допустили распространения огня. Пострадавших нет.
На месте происшествия работают сотрудники пожарного подразделения, бригада скорой помощи и сотрудники полиции.
Обстоятельства выясняются.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
19 февраля 2025
Эксперт назвал главную причину несчастных случаев на производстве в Псковской области